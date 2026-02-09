O Magazine Luiza tem avançado no comércio eletrônico e no ecossistema digital, mas ainda depende fortemente do virtual e apresenta margens ajustadas. No quarto trimestre de 2024, o lucro líquido ajustado foi de cerca de R$ 139 milhões, alta de quase 38% em relação ao ano anterior, refletindo reversão de prejuízos e foco em rentabilidade.

Apesar do avanço, o Magazine Luiza ainda enfrenta desafios do varejo digital, como altos custos e forte concorrência. A empresa busca integrar operações físicas e online e ampliar marketplace e serviços, mas os resultados ainda ficam atrás de concorrentes mais diversificados.

Em contraste, o empresário Luciano Hang tem colhido frutos de um negócio menos conhecido do grande público: a rede de postos de combustíveis da Havan. Integrados a megalo­jas e estrategicamente posicionados em Santa Catarina, esses postos funcionam 24 horas por dia e combinam combustíveis, conveniência e varejo, chegando a movimentar cerca de R$ 200 milhões por ano.

Mais do que simplesmente atender clientes que visitam as lojas, os Postos Havan tornaram‑se polos de serviços para motoristas e viagens, gerando empregos locais e impulsionando a economia das regiões onde estão instalados. A operação de combustíveis demonstra como a diversificação em áreas físicas e serviços pode trazer ganhos significativos.

Diversificação física traz lucro extra para Havan

Enquanto o Magazine Luiza foca no virtual, Luciano Hang aproveita negócios físicos pouco explorados pelo grande público. Os postos de combustíveis da Havan, integrados às lojas e estrategicamente localizados, movimentam cerca de R$ 200 milhões por ano, gerando receita significativa e estabilidade financeira para o grupo.

Além de atender clientes das lojas, os postos oferecem conveniência e serviços para motoristas, impulsionando a economia local e mostrando como a diversificação de operações físicas pode gerar ganhos expressivos, mesmo em um cenário em que o varejo digital domina o mercado.