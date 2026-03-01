O atacante Neymar e sua família vivem em grande estilo em uma mansão de alto padrão no litoral paulista, adquirida por cerca de R$ 50 milhões à vista. Localizada no Morro Santa Terezinha, em Santos (SP), a propriedade impressiona pela dimensão e pelos detalhes: são cerca de 10 suítes, três lavabos, garagem para mais de 20 carros e espaços de lazer.

A residência também foi destaque nas redes sociais da esposa de Neymar, Bruna Biancardi, que mostrou partes do interior da casa e momentos em família, como a festa surpresa de aniversário do jogador. Segundo as imagens compartilhadas, a mansão integra rotina, lazer e trabalho, sendo usada tanto para momentos íntimos quanto para gravações e produções de conteúdo digital.

Enquanto isso, na cidade de São Paulo, o atacante Memphis Depay, que defende o Corinthians, fez da suíte de um hotel de luxo seu lar ao longo da temporada. O jogador reside em uma cobertura do hotel Rosewood, cuja diária pode chegar a R$ 270 mil, com mais de mil metros quadrados, piscina com vista panorâmica e jardim interno.

A diferença entre os cenários dos dois craques é grande: enquanto Neymar estabeleceu um lar fixo e exclusivo em uma mansão projetada para longo prazo e vida em família, Memphis optou — ou foi direcionado pelas circunstâncias contratuais — por morar em um hotel durante grande parte de seu tempo no Brasil.

Estilos de vida e carreiras em evidência

A mansão de Neymar simboliza não apenas um lar, mas também um estilo de vida consolidado. Adquirida com um investimento milionário, ela combina espaço, segurança e conforto para a rotina do jogador e sua família, incluindo filhos pequenos, em um ambiente pensado para uso residencial permanente.

Já a hospedagem de Memphis em hotel de alto luxo revela outra realidade: a de um atleta em transição, muitas vezes longe de um lar fixo, enquanto se adapta a um novo país de trabalho e à dinâmica de contrato com o clube.