A presença marcante da Red Bull no automobilismo mundial, com uma escuderia própria na Fórmula 1 há anos, agora encontra um paralelo inusitado no Brasil: o gigante do e-commerce Mercado Livre anunciou a criação de sua própria equipe de corrida na Stock Car Pro Series para a temporada de 2026. A iniciativa marca a estreia da “Mercado Livre Racing” na principal categoria do automobilismo nacional.

Operada pela tradicional estrutura da equipe A.Mattheis Motorsport, que passa a competir sob a identidade Mercado Livre Racing, a escuderia terá três carros no grid e um trio de pilotos experientes: Helio Castroneves, Thiago Camilo e César Ramos. A Mattheis é uma das equipes mais vitoriosas da história da Stock Car, com dezenas de pódios e títulos registrados ao longo das últimas décadas.

A estreia da Mercado Livre Racing ocorre em um contexto em que a empresa já investe de forma expressiva no automobilismo global, patrocinando pilotos como Gabriel Bortoleto e Sergio Pérez na Fórmula 1, além de outras iniciativas esportivas. O movimento para criar uma equipe própria na Stock Car em 2026 faz parte de uma estratégia mais ampla de brand experience e conexão com consumidores.

A temporada da Stock Car Pro Series está programada para começar no dia 8 de março de 2026, em Curvelo (MG), com um calendário de 12 etapas que passará por circuitos tradicionais como Interlagos (SP), Goiânia (GO) e Brasília (DF).

Empresa amplia presença no esporte e aposta em visibilidade nacional

A entrada do Mercado Livre na Stock Car Pro Series representa mais do que uma simples ação de marketing. A companhia consolida sua estratégia de investir no automobilismo como plataforma de posicionamento de marca, fortalecendo a conexão com o público brasileiro e ampliando sua presença em eventos de grande alcance midiático ao longo da temporada.

Com estrutura experiente e pilotos renomados no grid, a expectativa é que a equipe tenha competitividade desde as primeiras etapas do campeonato. A iniciativa também reforça o movimento de grandes empresas que, a exemplo da Red Bull Racing na Fórmula 1, utilizam o esporte a motor como vitrine global para negócios, inovação e relacionamento com consumidores.