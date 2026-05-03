São Paulo foi apontada como a cidade mais feliz da América Latina em 2026, segundo o ranking internacional Happy City Index. O levantamento analisou mais de 250 cidades ao redor do mundo com base em indicadores como qualidade de vida, saúde, mobilidade, economia e bem-estar da população, colocando a capital paulista como destaque na região.

Mesmo não estando entre as primeiras colocadas no cenário global — ocupando a 161ª posição — São Paulo superou grandes metrópoles internacionais e liderou com folga entre as cidades latino-americanas. O desempenho reforça o papel da cidade como um dos principais centros urbanos do continente.

Enquanto isso, o Rio de Janeiro teve um resultado que surpreendeu até os próprios cariocas. A cidade simplesmente não apareceu entre as principais colocadas do ranking, ficando fora da lista das mais felizes do mundo, o que evidencia desafios urbanos importantes enfrentados pela capital fluminense.

A ausência do Rio chama atenção especialmente por se tratar de uma das cidades mais conhecidas do planeta, famosa por suas belezas naturais e forte apelo turístico. Ainda assim, fatores como segurança, mobilidade e qualidade de vida pesaram negativamente na avaliação geral.

Diferença entre capitais revela desafios urbanos no Brasil

O contraste entre São Paulo e Rio de Janeiro mostra como indicadores estruturais podem impactar diretamente a percepção de felicidade nas grandes cidades. Enquanto a capital paulista avançou em áreas como serviços, inovação e acesso, o Rio ainda enfrenta dificuldades em pontos essenciais do dia a dia da população.

O ranking reforça que qualidade de vida vai além de paisagens e turismo. Questões como segurança, infraestrutura e oportunidades econômicas seguem sendo determinantes para definir quais cidades oferecem, de fato, melhores condições para seus moradores.