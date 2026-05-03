A Embraer, maior fábrica de aviões do Brasil, mantém uma produção que impressiona: em média, a empresa consegue fabricar cerca de 250 aeronaves por ano, o que equivale a algo próximo de 20 aviões concluídos a cada mês. No ano passado, segundo informações do site O Vale, a entrega anual ficou acima de 240 aeronaves.

Esse nível de produção acontece porque a empresa trabalha com uma grande carteira de pedidos, avaliada em dezenas de bilhões de dólares. Isso garante previsibilidade para os próximos anos e permite que as fábricas funcionem em um ritmo contínuo, sem grandes variações. Boa parte desse desempenho vem da combinação entre dois segmentos que tem forte procura: aviões comerciais e jatos executivos.

Alcance global e presença no mercado

Com base em São José dos Campos, a empresa se tornou uma referência mundial na aviação. Hoje, suas aeronaves operam em mais de 100 países, atendendo também o mercado de jatos privados. Esse alcance faz com que centenas de aeronaves produzidas aqui estejam em operação todos os dias, ajudando a manter a companhia entre as líderes do setor.

Tecnologia e foco em eficiência

Além do volume produzido, a empresa também se destaca por buscar aeronaves cada vez mais eficientes. Novos modelos foram desenvolvidos para reduzir o consumo de combustível e melhorar o desempenho, o que ajuda as companhias aéreas a reduzir custos operacionais. A Embraer também investe em projetos de aviação sustentável e novas formas de mobilidade, pensando no futuro do transporte aéreo.