Neymar voltou a chamar atenção ao investir cerca de R$ 255 milhões em um novo jatinho. A escolha não tem a ver só com luxo, mas com praticidade, algo essencial para o jogador, que ainda sonha em disputar a Copa do Mundo deste ano.

O jato escolhido é um Dassault Falcon 900LX, preparado para voos longos. Ele consegue percorrer cerca de 8.800 quilômetros direto, o que facilita viagens entre continentes. Além disso, a velocidade próxima de 1.000 km/h ajuda a reduzir bastante o tempo de deslocamento. Por dentro, o espaço é confortável e pode levar até 14 pessoas.

Para um atleta, isso faz total diferença, já que, dentro da aeronave, Neymar pode descansar melhor, se recuperar fisicamente e até resolver compromissos profissionais durante as viagens.

Foto: Reprodução/dassaultfalcon.com

Olho na convocação

Neymar atualmente vive a expectativa de ser convocado para a Copa deste ano. A lista oficial vai ser divulgada no dia 18 de maio e, se estiver bem fisicamente e atuando em bom nível, a presença dele pode ser confirmada. Mesmo assim, a confirmação só acontece no anúncio oficial.

Foco é desempenho

Sendo convocado ou não, o investimento do jogador mostra uma preocupação com seu próprio desempenho. Ao ganhar tempo e reduzir o desgaste das viagens, Neymar aumenta suas chances de chegar bem preparado para competir em sua melhor forma.