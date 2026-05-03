O novo Volkswagen ID. Polo chega como uma das apostas mais ousadas da marca alemã para popularizar carros elétricos. O modelo foi revelado recentemente na Europa e já chama atenção pelo conjunto equilibrado entre desempenho, tecnologia e preço competitivo. A proposta é clara: oferecer um carro elétrico acessível sem abrir mão de espaço e potência.

E os números mostram que a Volkswagen está levando essa missão a sério. O hatch elétrico pode alcançar até 211 cv de potência nas versões mais completas, entregando desempenho comparável a modelos maiores. Além disso, o carro conta com autonomia de até 454 km no ciclo WLTP, dependendo da versão escolhida.

Outro ponto que surpreende é o espaço interno, considerado um dos grandes diferenciais do modelo. Mesmo sendo um hatch compacto, o ID. Polo oferece entre-eixos maior e um porta-malas de 441 litros, superando até modelos maiores como o Golf. A plataforma MEB+ permite melhor aproveitamento da cabine, garantindo mais conforto para passageiros e bagagens.

O preço também é um dos grandes atrativos do lançamento. Na Europa, o modelo parte de cerca de 24.995 euros, o que equivale a aproximadamente R$ 150 mil em conversão direta. Esse valor posiciona o carro como uma alternativa mais acessível dentro do segmento elétrico. Apesar disso, ainda não há confirmação oficial sobre a chegada do modelo ao Brasil.

Tecnologia, versões e o que esperar do novo elétrico

O Volkswagen ID. Polo será vendido em diferentes versões, com potências que variam entre 116 cv, 135 cv e os 211 cv no topo da linha. Cada configuração traz opções distintas de bateria, com autonomia ajustada ao perfil do motorista. Além disso, o modelo oferece recarga rápida, podendo atingir até 80% da carga em cerca de 20 minutos.

Outro destaque é o pacote tecnológico, que inclui central multimídia de até 13 polegadas, painel digital e diversos assistentes de condução. O modelo também traz funções modernas como o “one-pedal driving” e o sistema V2L, que permite alimentar dispositivos externos com a bateria do carro.