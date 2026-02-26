Um iate avaliado em cerca de R$ 30 milhões já coloca qualquer proprietário em um seleto grupo. Mesmo assim, o apresentador Luciano Huck decidiu substituir a embarcação por um modelo mais amplo e sofisticado. A definição ocorreu no fim de 2023, período em que o antigo barco passava por manutenção.

Em vez de reformar o equipamento, o comunicador optou por encomendar um superiate personalizado, com aproximadamente 55 metros de comprimento, o equivalente a 180 pés. O novo projeto inclui recursos tecnológicos avançados, automação de sistemas e acabamento de alto padrão.

O custo estimado supera R$ 50 milhões, podendo variar conforme as especificações finais. A entrega está prevista para 2026. Com isso, a embarcação deverá figurar entre as maiores já adquiridas por celebridades brasileiras.

Residência de alto padrão no Rio

O padrão elevado também se reflete na vida em terra. Huck vive com a apresentadora Angélica e os filhos no Joá, área nobre da zona sul do Rio de Janeiro. O imóvel ocupa terreno de cerca de 4 mil metros quadrados e soma 1.500 metros quadrados de construção.

A casa dispõe de 16 quartos, incluindo seis suítes, além de espaços como sala de cinema, capela, piscina e área de lazer. A arquitetura privilegia ambientes integrados e vista para a Pedra da Gávea. Avaliações do mercado imobiliário estimam o valor da propriedade em até R$ 26 milhões.

Ganhos na TV aberta

À frente do programa “Domingão”, Luciano Huck está entre os profissionais mais bem remunerados da televisão brasileira. Projeções indicam rendimentos mensais que podem alcançar R$ 4 milhões, além de receitas provenientes de publicidade.