Um costume aparentemente inofensivo, como apoiar uma colher na panela de pressão durante o preparo dos alimentos, pode ter consequências graves. Improvisos desse tipo, na verdade, aumentam o risco de acidentes, principalmente quando a panela já apresenta sinais de falha.

O que pode dar errado

A panela de pressão funciona por meio de um sistema vedado, no qual válvulas controlam a liberação do vapor acumulado. Ao inserir objetos inadequados, como colheres ou outros utensílios, a vedação pode ser comprometida ou pode interferir no funcionamento dessas válvulas.

É importante lembrar que qualquer obstrução pode impedir a saída correta do vapor. Quando a pressão ultrapassa o limite de segurança e não encontra escape adequado, o risco de rompimento aumenta.

Sinais de alerta não devem ser ignorados

Barulhos fora do padrão, dificuldade para ganhar pressão, excesso de vapor escapando pelas laterais ou cheiro de borracha queimada são indícios de que algo não está certo. Nesses casos, a recomendação é desligar imediatamente o fogo e aguardar a liberação completa da pressão antes de manusear o item. Ignorar esses sinais pode transformar uma simples refeição em um acidente doméstico.

Prevenção é o melhor caminho

Para evitar problemas, é fundamental checar regularmente o estado da borracha de vedação, manter as válvulas limpas e nunca ultrapassar o limite máximo indicado pelo fabricante.

A panela de pressão é segura quando utilizada corretamente. O perigo surge justamente nos improvisos e na insistência diante de falhas. Em vez de tentar “resolver” o problema com uma colher, o mais prudente é interromper o preparo e verificar o equipamento.