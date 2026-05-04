Em busca de mais leveza e equilíbrio, muitas pessoas acabam se interessando por práticas que ajudam a cuidar da energia da casa. Entre essas práticas, existe um chá energético que não é feito para beber, mas sim para ser usado como parte de um ritual de limpeza do ambiente.

Segundo o site ND Mais, essa receita foi sugerida pela astróloga Márcia Sensitiva, que é bastante conhecida nas redes sociais. Segundo ela, quando o gesto é feito com intenção, ele pode atrair dinheiro e coisas boas.

Ingredientes e como preparar

O preparo leva apenas alguns ingredientes, como água, canela em pau e noz-moscada ralada. Na visão popular, esses três itens carregam simbolismos: água representa limpeza e renovação, a canela é associada à prosperidade e ao aumento de oportunidades, e a noz-moscada é vista como um ingrediente ligado à proteção e ao fortalecimento da energia do espaço.

O primeiro passo é colocar cerca de dois litros de água para ferver e, quando a água estiver fervendo, pode adicionar a canela e a noz-moscada, deixando tudo cozinhar por alguns minutos para que os ingredientes se misturem bem. Depois desse processo, o líquido não deve ser consumido.

Como aplicar na casa

A mistura deve ser usada para umedecer um pano limpo, que será passado por toda a casa. O ideal é circular pelos cômodos, dando atenção aos cantos, portas e locais onde as pessoas passam com mais frequência.

A ideia desse processo é fazer uma limpeza energética, ajudando a “renovar o clima” do ambiente e criando uma sensação de maior abertura para coisas novas.

Quando e onde usar o ritual

Ainda segundo o ND Mais, a astróloga indica realizar esse tipo de prática no meio da semana, na quarta, ou no fim da semana, no sábado. Além da casa, também é possível aplicar no escritório, principalmente quando se busca melhora na vida profissional e financeira.