Uma nova frente fria deve avançar pelo Brasil nos próximos dias, trazendo uma queda forte nas temperaturas e mudando o tempo em várias regiões. Esse sistema vem acompanhado de uma massa de ar polar que se espalha rapidamente, aumentando o frio e deixando o clima mais instável, principalmente no Sul do país. As informações são do Portal IG.

Os estados mais afetados pelo frio

Os estados mais impactados podem ser os da Região Sul. No Rio Grande do Sul, as temperaturas caem de forma mais evidente e o frio ganha força já no início da passagem do sistema. A frente fria também alcança Santa Catarina, trazendo dias mais gelados, com vento e momentos de céu mais fechado, com sensação térmica ainda mais baixa.

No Paraná, o avanço do sistema também será percebido com mudanças no tempo, incluindo aumento da nebulosidade, chuvas em alguns períodos e temperaturas mais baixas ao longo do dia.

Vento, chuva e sensação de frio

Além da queda de temperatura, a frente fria também deve trazer ventos mais fortes em várias áreas do país, o que aumenta ainda mais a sensação de frio. A chuva pode aparecer de forma irregular, deixando o tempo bastante variável ao longo dos dias.