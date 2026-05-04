Cuidar das sobrancelhas em casa com uma misturinha simples pode ajudar a deixar os fios mais alinhados e com um aspecto mais encorpado. O preparo é fácil, usa poucos ingredientes e pode entrar na lista de cuidados do dia a dia. As informações são do site TV Foco.

Ingredientes e como preparar

Segundo o site, para fazer o gel, você vai precisar de:

1 colher de sopa de gel de babosa

5 gotas de óleo de rícino

5 gotas de óleo de coco ou óleo de jojoba

Comece colocando o gel de babosa dentro de um recipiente, pois ele será a base da mistura. Em seguida, adicione as gotas de óleo de rícino e também o óleo que você escolheu entre coco ou jojoba, que vão ajudar na nutrição dos fios.

Depois disso, misture tudo até que a textura fique bem uniforme, sem partes separadas. É importante não exagerar na quantidade de óleo para que o gel não fique oleoso demais e continue leve para o uso.

Quando terminar, mantenha a mistura em um pote bem fechado e guarde em um local fresco, longe da luz direta e do calor, para preservar melhor o produto.

Como usar no dia a dia

Com as sobrancelhas limpas e secas, use uma escovinha para aplicar a mistura já pronta. Espalhe no sentido natural do crescimento dos fios, sempre com movimentos leves para não acumular o produto. Ainda segundo o site, o uso à noite costuma funcionar melhor, já que o gel pode agir por mais tempo enquanto você dorme, sem ser removido ou atrapalhado por outros produtos.