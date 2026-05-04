A BYD está se preparando para lançar uma nova picape média que já tem chamado atenção desde suas primeiras informações. O modelo, chamado BYD Mako, chega com a proposta de unir tecnologia, economia e visual moderno para competir com as picapes mais conhecidas do mercado, como a Fiat Toro.

A Mako vai usar um sistema híbrido plug-in flex, que combina um motor a gasolina ou etanol 1.5 aspirado com um motor elétrico. Esses dois trabalham juntos para entregar cerca de 230 cv de potência, o que garante bom desempenho tanto na cidade quanto na estrada.

Um dos principais destaques desse modelo é o consumo: a ideia é que a picape consiga médias próximas de 35 km/l em uso combinado, o que é bem alto para o segmento. Além disso, ela também deve rodar cerca de 100 km apenas no modo elétrico.

Opções para diferentes tipos e design

A linha da Mako deve ter versões mais simples com tração 4×2 e versões mais completas com tração 4×4. Nessas configurações mais fortes, a potência pode passar de 320 cv, o que melhora bastante o desempenho em terrenos difíceis ou com carga pesada.

O visual da picape segue uma linha moderna e estilo parecido com os SUVs da marca. Por dentro, o veículo é confortável e tecnológico, com acabamento semelhante ao de outros modelos da BYD.

Nova rival no segmento

Com preço estimado entre R$ 200 mil e R$ 220 mil, a BYD Mako vai chegar para disputar com modelos como Toro, Maverick e Rampage. A ideia da marca é oferecer uma alternativa mais tecnológica e eficiente.