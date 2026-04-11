O técnico Carlo Ancelotti já tem praticamente pronta a lista de jogadores que pretende levar para a Copa do Mundo. A maior parte do grupo está definida e apenas duas vagas seguem em aberto.

Conheça os jogadores

No sistema defensivo, os goleiros Alisson, Ederson e Bento devem ser os escolhidos. Na zaga e laterais, nomes como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Éder Militão, Danilo, Léo Pereira, Bremer, Wesley, Alex Sandro e Douglas Santos aparecem como presença quase garantida.

O meio-campo tem nomes importantes como Casemiro, Andrey Santos, Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo Santos. No ataque, já estão bem encaminhados nomes como Vini Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Estevão, Gabriel Martinelli, João Pedro e Luiz Henrique. As duas últimas vagas devem sair entre Lucas Paquetá, Endrick e Igor Thiago.

Data da convocação oficial

A convocação oficial da Seleção está marcada para o dia 18 de maio. Nesse dia, Carlo Ancelotti vai anunciar os 26 jogadores que farão parte do elenco que vai disputar o Mundial de futebol.

Olho nos jogos da fase de grupos

Depois da convocação, a Seleção vai começar a se preparar de verdade para o torneio. O Brasil está no Grupo C e já sabe as datas dos seus três jogos na fase de grupos:

13 de junho, às 19h – Brasil x Marrocos (estreia no Mundial)

19 de junho, às 21h30 – Brasil x Haiti

24 de junho, às 19h – Escócia x Brasil