O debate sobre o fim da escala 6×1 ganhou força no Brasil após o envio de um projeto ao Congresso que propõe reduzir a jornada semanal e ampliar os dias de descanso. A medida é vista por muitos como avanço social, mas também levanta preocupações relevantes no campo jurídico e econômico. Especialistas apontam que mudanças desse porte exigem cautela.

Um dos principais riscos apontados está na segurança jurídica das empresas. Alterações na jornada de trabalho podem gerar interpretações diferentes da legislação, especialmente se não houver uma transição bem definida. Isso pode aumentar o número de ações trabalhistas. Além disso, contratos já existentes podem precisar ser revistos, criando incertezas no ambiente empresarial.

Outro ponto de atenção é o possível aumento de custos para empregadores. Com a redução da jornada sem diminuição de salários, empresas podem ser obrigadas a contratar mais funcionários para manter o mesmo nível de operação. Esse cenário pode afetar principalmente pequenos negócios. Em alguns casos, há o temor de redução de vagas ou informalidade.

Também existe o desafio de adaptação em setores que dependem de funcionamento contínuo. Comércio, serviços e indústria podem enfrentar dificuldades para reorganizar escalas. Sem planejamento adequado, isso pode impactar produtividade e competitividade. Por outro lado, defensores da proposta afirmam que trabalhadores mais descansados tendem a produzir melhor.

Mudança pode gerar efeitos no emprego e na economia

A reforma da escala 6×1 pode provocar efeitos diretos no mercado de trabalho. Empresários temem aumento de custos operacionais e possíveis cortes de funcionários para equilibrar as contas. Isso pode afetar principalmente setores com margens mais apertadas. O risco de informalidade também entra no radar.

Por outro lado, o governo defende que a medida pode melhorar a qualidade de vida e até aumentar a produtividade. A redução da jornada pode diminuir afastamentos e melhorar o desempenho dos trabalhadores. O desafio será encontrar equilíbrio entre benefícios sociais e sustentabilidade econômica.