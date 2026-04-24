Uma mudança importante no tempo vai atingir o Sul do Brasil nos próximos dias, trazendo uma massa de ar polar que promete derrubar bastante as temperaturas. Esse resfriamento faz parte de um sistema maior de instabilidade no oceano e deve trazer um dos episódios de frio mais intenso deste ano.

A queda de temperatura começa a ser percebida no domingo (26), mas o período mais frio mesmo deve acontecer entre segunda (27) e terça-feira (28), quando o ar gelado se espalha com mais força.

Os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina serão os mais afetados por essa onda de frio. Em áreas mais altas, como serras, os termômetros podem chegar perto de 0°C, com temperaturas entre 0°C e 5°C durante as madrugadas.

Geada e vento vão aumentar a sensação de frio

Com o céu mais aberto e o ar seco, há condições favoráveis para formação de geada em várias áreas, principalmente em regiões rurais e de altitude. Esse tipo de fenômeno pode afetar plantações e exige atenção dos agricultores.

Início de padrão mais frio no ano

Esse evento marca uma mudança no comportamento do clima, indicando a chegada de um período mais frio típico do inverno. Mesmo sendo no outono, já é possível sentir características dessa nova fase. Por isso, é importante ficar atento às previsões do tempo nos próximos dias.