Seja para explorar um novo destino ou simplesmente relaxar, viajar é um dos programas preferidos de muitas pessoas em momentos de folga. Inclusive, com a recente sequência de feriados, muita gente tem aproveitado para cair na estrada.

E embora não faltem destinos interessantes ao redor do mundo, muitos brasileiros acabam escolhendo explorar o próprio país, que é capaz de proporcionar experiências únicas em cada uma de suas regiões.

De acordo com dados da plataforma Kayak, 5 cidades se destacam como as mais procuradas pelos brasileiros para aproveitar os dias de folga, principalmente por conta de suas características únicas. São elas:

São Paulo

Conhecida como o grande polo cultural da América do Sul, a cidade de São Paulo não apenas reúne centenas de cinemas, teatros, museus e centros culturais, como também é palco de uma grande variedade de atrações de diferentes segmentos.

Rio de Janeiro

Além de reunir pontos turísticos mundialmente conhecidos em seu território, a cidade ainda é capaz de oferecer uma experiência harmoniosa, que deriva da união do ambiente urbano com belezas naturais, e conta com empreendimentos que podem agradar a diferentes públicos.

Recife

Também chamada de “Veneza brasileira”, a capital pernambucana, que é um dos maiores centros urbanos do Nordeste, une história e cultura a paisagens inesquecíveis, sendo um destino ideal tanto para o turismo cultural quanto para o lazer.

Salvador

Primeira capital do país, a cidade encanta com suas belas praias, história rica e gastronomia singular, que dão origem a uma atmosfera envolvente, reforçada pela simpatia da população local. Além disso, o destino também é perfeito para vivenciar o sincretismo religioso.

Maceió

Apesar de também ser conhecida por sua cultura rica e suas belezas naturais, a cidade, que conta com uma excelente infraestrutura turística também possui a fama de ser um dos locais mais acolhedores do país, principalmente por conta da simpatia dos moradores locais.