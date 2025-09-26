O ator Tyler Chase, de 36 anos, conhecido por papéis em Todo Mundo Odeia o Cris e na série Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, da Nickelodeon, foi visto nos últimos dias vagando sem-teto pela cidade de Riverside, na Califórnia. A influenciadora @lethallalli compartilhou um vídeo no TikTok afirmando ter reconhecido Chase nas ruas.

O registro gerou choque entre os internautas, impressionados com a aparência descuidada do ator, que apresentava barba por fazer, roupas desgastadas e magreza acentuada. Chase não era visto publicamente desde 2021, quando parou de postar vídeos em seu canal do YouTube. No vídeo compartilhado, ele afirma: “Olá, sou Tyler Chase e faço parte de um movimento cristão de atuação”.

Tylor Chase interpretou Martin Qwerly na série ‘Manual de Sobrevivência Escolar do Ned’ — Foto: Reprodução

Diante da preocupação de seus seguidores, a influenciadora decidiu criar uma campanha de arrecadação no GoFundMe para ajudar Tyler Chase a sair daquela situação e suprir suas necessidades básicas. Em poucos dias, a iniciativa recebeu grande apoio dos fãs, e a TikToker passou a gerenciar a arrecadação e atualizar os seguidores sobre o andamento da ação.

No entanto, ela não conseguiu localizar Chase novamente. Para complicar, recebeu uma mensagem da mãe do ator, pedindo que não enviasse dinheiro ao filho: “Agradeço seu esforço, mas o dinheiro não o beneficiaria. Comprei vários celulares para ele, mas ele os perde em um ou dois dias. Ele não consegue administrar dinheiro ou seus medicamentos sozinho”.

Intrigada com a posição da mãe de Chase, a influenciadora decidiu seguir em frente e doar o dinheiro arrecadado. Até agora, não houve atualizações sobre o desfecho da situação, nem informações sobre os problemas de saúde do ator ou como ele acabou vivendo nas ruas.