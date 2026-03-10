A Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, enfrenta desafios organizacionais a menos de cem dias do início do torneio. Algumas cidades norte-americanas que receberão partidas avaliam cancelar ou reduzir eventos oficiais para torcedores, conhecidos como Fan Fests, por causa de atrasos na liberação de recursos federais destinados à segurança e à logística.

Segundo autoridades locais, cerca de 625 milhões de dólares ainda não foram disponibilizados pelo governo dos Estados Unidos para cobrir os custos relacionados à segurança do torneio. Sem esse repasse financeiro, algumas cidades afirmam não ter estrutura para manter os planos originais de grandes celebrações públicas durante o Mundial.

Os Fan Fests se tornaram uma tradição das Copas do Mundo desde a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Esses eventos costumam reunir milhares de torcedores em espaços públicos com telões, shows e atividades culturais para acompanhar as partidas, mesmo sem ingressos para os estádios.

Diante do cenário de incerteza, algumas cidades já começaram a rever seus planos. Nova York e Nova Jersey cancelaram o Fan Fest central que ocorreria no Liberty State Park e optaram por eventos menores. Outras cidades, como Seattle e Boston, também estudam alternativas, reduzindo o tamanho ou a duração das celebrações para torcedores durante o Mundial.

