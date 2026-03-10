A Copa do Mundo de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá, enfrenta desafios organizacionais a menos de cem dias do início do torneio. Algumas cidades norte-americanas que receberão partidas avaliam cancelar ou reduzir eventos oficiais para torcedores, conhecidos como Fan Fests, por causa de atrasos na liberação de recursos federais destinados à segurança e à logística.
Segundo autoridades locais, cerca de 625 milhões de dólares ainda não foram disponibilizados pelo governo dos Estados Unidos para cobrir os custos relacionados à segurança do torneio. Sem esse repasse financeiro, algumas cidades afirmam não ter estrutura para manter os planos originais de grandes celebrações públicas durante o Mundial.
Os Fan Fests se tornaram uma tradição das Copas do Mundo desde a Copa do Mundo de 2006, realizada na Alemanha. Esses eventos costumam reunir milhares de torcedores em espaços públicos com telões, shows e atividades culturais para acompanhar as partidas, mesmo sem ingressos para os estádios.
Diante do cenário de incerteza, algumas cidades já começaram a rever seus planos. Nova York e Nova Jersey cancelaram o Fan Fest central que ocorreria no Liberty State Park e optaram por eventos menores. Outras cidades, como Seattle e Boston, também estudam alternativas, reduzindo o tamanho ou a duração das celebrações para torcedores durante o Mundial.
Todos os Grupos da Copa do Mundo
- GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);
- GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;
- GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;
- GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);
- GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;
- GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;
- GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;
- GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;
- GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;
- GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;
- GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;
- GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.
