Popularmente conhecido como “Canalha”, o jornalista e João Carlos Albuquerque fez sucesso entre os espectadores da ESPN Brasil por conta de seu jeito pouco polido e irreverente que abrilhantava o programa Bate-Bola na emissora pertencente ao Grupo Disney.

Apesar do reconhecimento profissional, o prestígio não foi suficiente para conter as dificuldades financeiras que passaram a integrar sua realidade após sua saída da emissora, em 2019, conforme revelado por ele próprio em entrevista ao Canal Futboteco.

Atualmente com 70 anos, “Canalha” revelou que não conseguiu mais nenhum trabalho na televisão. Por conta disso, sua renda se tornou extremamente limitada, o que o impede de ter acesso a muitas coisas.

O ex-apresentador também afirmou acreditar que seu estilo descontraído e informal pode ter sido determinante para a perda de espaço, tendo em vista seu costume de se expressar de maneira direta e sem filtros.

Antes da ESPN Brasil, “Canalha” já tinha passado por emissoras como a TV Gazeta, TV Cultura e Rede Manchete. Ainda assim, neste ano de 2026, o jornalista completou seu sétimo ano longe da televisão.

De apresentador a músico: a atual carreira de “Canalha”

Ainda durante a conversa no Canal Futboteco, o ex-apresentador relatou estar aguardando a melhora de um benefício que recebe para contar com uma renda mais favorável. Porém, enquanto isso não ocorre, “Canalha” faz alguns trabalhos esporádicos como músico.

De acordo com ele, alguns convites para tocar em barcos ou festas de aniversário acabam surgindo periodicamente. Com isso, sua situação fica um pouco menos grave em determinados momentos.

O ex-apresentador também afirmou não ser o único vivenciando esse tipo de situação, alegando conhecer jornalistas de grandes emissoras nacionais, como a Rede Globo, que recebem pouco mais de R$ 3 mil mensais mesmo após anos de contribuição.