Nesta segunda-feira (19), autoridades e agências espaciais entraram em estágio de alerta por conta dos efeitos que uma poderosa explosão solar, ocorrida no último final de semana, causou à Terra.

De acordo com o que foi divulgado, o fenômeno não apenas foi uma das explosões mais fortes que o Sol pode produzir, como ainda desencadeou uma tempestade de radiação, classificada por cientistas como “severa”, que afetou sistemas tecnológicos.

Em suma, o evento projetou uma gigantesca nuvem de partículas eletricamente carregadas em direção à Terra, que atingiu o campo magnético protetor do planeta e causou impactos distintos em variadas regiões.

Vale destacar que a situação foi preocupante que até mesmo a Estação Espacial Internacional, que no momento opera com apenas três tripulantes e está a cerca de 400 km de altitude da Terra, entrou em estado de alerta, já que a radiação da explosão também pode afetá-la.

Especialistas destacaram ainda que o fenômeno ultrapassou a intensidade de tempestades semelhantes monitoradas desde 2003, o que o caracteriza como o evento mais intenso do tipo registrado em mais de duas décadas.

Impactos da explosão solar na Terra

Conforme mencionado anteriormente, a explosão solar não só atingiu diversas partes do planeta, como também desencadeou impactos variados, que se manifestaram com diferentes níveis de intensidade.

Autoridades especializadas detectaram falhas em comunicações de rádio de longa distância e até mesmo possíveis instabilidades em sistemas de GPS, que impactaram principalmente voos em rotas próximas aos polos e operações com drones.

Já no Canadá e em diversas partes da Europa e do hemisfério sul, foi possível presenciar as chamadas auroras, que se assemelham a cortinas de luz coloridas que iluminam os céus. Sua aparição foi influenciada pelos efeitos que a explosão solar causou no campo magnético terrestre.

Embora novas explosões não tenham sido relatadas, a situação segue sob monitoramento constante. Ainda mais considerando que a tempestade resultante pode continuar causando impactos na Terra.