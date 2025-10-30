Uma farmácia em Campo Grande foi interditada após uma fiscalização constatar a venda irregular de medicamentos controlados. O local comercializava remédios de tarja preta sem apresentação de receita médica, cobrando valores até 169% acima do preço de mercado — como produtos vendidos a R$ 35 que normalmente custariam R$ 12,99.

Durante a operação, foram apreendidos cerca de R$ 100 mil em produtos, entre eles 500 caixas de medicamentos de uso restrito, além de anabolizantes e antidepressivos. A ação teve início após uma denúncia de um familiar, que relatou o uso abusivo de clonazepam por um parente, o qual comprava o remédio livremente no estabelecimento desde outubro de 2024.

Fiscalização revela condições precárias em farmácia

A operação destacou não apenas os preços abusivos cobrados, mas também as condições inadequadas de armazenamento, com remédios guardados em cômodos separados e sem controle de temperatura. A ação reforça a importância da denúncia por parte da população para coibir práticas irregulares que colocam em risco a saúde dos consumidores.