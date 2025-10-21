O mês de outubro trará uma folga extra para milhares de trabalhadores em todo o país. Diversas prefeituras e governos estaduais decidiram antecipar o ponto facultativo do Dia do Servidor Público — tradicionalmente comemorado em 28 de outubro (terça-feira) — para o dia 27 (segunda-feira), formando assim um feriado prolongado de três dias.

A decisão já foi confirmada em vários estados brasileiros, entre eles Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e Roraima. No Espírito Santo, por exemplo, todas as cidades da Grande Vitória — Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica — publicaram decretos transferindo oficialmente a data.

Com a mudança, os servidores públicos poderão aproveitar um descanso prolongado, unindo o fim de semana à segunda-feira. Apesar do ponto facultativo, os serviços essenciais seguirão em pleno funcionamento, incluindo atendimentos de urgência e emergência, coleta de lixo e operações de segurança pública.

A alteração na data tem como principal objetivo otimizar a agenda dos órgãos públicos e reduzir custos operacionais em dias de baixo movimento. Além disso, o feriado prolongado deve impulsionar o turismo interno, já que muitos brasileiros aproveitam esse tipo de pausa para viajar ou realizar pequenas escapadas para cidades próximas.

