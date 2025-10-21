O mês de outubro trará uma folga extra para milhares de trabalhadores em todo o país. Diversas prefeituras e governos estaduais decidiram antecipar o ponto facultativo do Dia do Servidor Público — tradicionalmente comemorado em 28 de outubro (terça-feira) — para o dia 27 (segunda-feira), formando assim um feriado prolongado de três dias.
A decisão já foi confirmada em vários estados brasileiros, entre eles Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rondônia e Roraima. No Espírito Santo, por exemplo, todas as cidades da Grande Vitória — Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica — publicaram decretos transferindo oficialmente a data.
Com a mudança, os servidores públicos poderão aproveitar um descanso prolongado, unindo o fim de semana à segunda-feira. Apesar do ponto facultativo, os serviços essenciais seguirão em pleno funcionamento, incluindo atendimentos de urgência e emergência, coleta de lixo e operações de segurança pública.
A alteração na data tem como principal objetivo otimizar a agenda dos órgãos públicos e reduzir custos operacionais em dias de baixo movimento. Além disso, o feriado prolongado deve impulsionar o turismo interno, já que muitos brasileiros aproveitam esse tipo de pausa para viajar ou realizar pequenas escapadas para cidades próximas.
Lista dos feriados nacionais de 2026 no Brasil
- 1º de janeiro (quinta-feira) – Confraternização Universal
- 16 de fevereiro (segunda-feira) – Carnaval (ponto facultativo nacional)
- 17 de fevereiro (terça-feira) – Carnaval (ponto facultativo nacional)
- 3 de abril (sexta-feira) – Sexta-feira Santa (Paixão de Cristo)
- 21 de abril (terça-feira) – Tiradentes
- 1º de maio (sexta-feira) – Dia do Trabalho
- 4 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi (ponto facultativo nacional)
- 7 de setembro (segunda-feira) – Independência do Brasil
- 12 de outubro (segunda-feira) – Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil)
- 2 de novembro (segunda-feira) – Finados
- 15 de novembro (domingo) – Proclamação da República
- 25 de dezembro (sexta-feira) – Natal
