Muitos trabalhadores ainda acreditam que o direito às 30 dias de férias é absoluto após um ano de trabalho, mas a legislação trabalhista brasileira — consolidada na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) — prevê situações em que esse período pode ser reduzido de forma significativa.

Um dos principais motivos para essa redução está ligado ao número de faltas injustificadas ao longo do período aquisitivo, ou seja, durante os 12 meses que antecedem as férias. Essa regra costuma surpreender quem não acompanha de perto a própria frequência no trabalho.

A CLT estabelece que o trabalhador que não ultrapassar cinco faltas injustificadas durante o ano tem direito ao período completo de 30 dias de descanso. No entanto, conforme o número de faltas aumenta, os dias de férias são proporcionalmente reduzidos: quem tem de seis a 14 faltas recebe 24 dias; com 15 a 23 faltas, o período cai para 18 dias.

Se acumular de 24 a 32 faltas injustificadas, o trabalhador só terá direito a 12 dias de férias. Esse mecanismo legal tem como objetivo incentivar a assiduidade do empregado, ao mesmo tempo em que protege os interesses do empregador. Vale destacar que, se o trabalhador ultrapassar 32 faltas injustificadas, ele perde completamente o direito às férias.

Mesmo com essas reduções automáticas, o direito às férias permanece garantido pela CLT para quem atinge os requisitos mínimos, e o fracionamento em até três períodos continua permitido, desde que respeitadas as regras de duração mínima para cada bloco. Por isso, é importante que os empregados acompanhem o controle de ponto e evitem faltas injustificadas ao longo do ano.

Entenda como funcionam as faltas justificadas e os direitos do trabalhador

É importante destacar que nem toda ausência impacta no cálculo das férias. Faltas justificadas — como aquelas motivadas por atestado médico, licença-maternidade, licença-paternidade, casamento, falecimento de familiar próximo ou convocação judicial — não entram na contagem para redução do período de descanso.

A própria Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) prevê essas exceções, garantindo que o trabalhador não seja penalizado quando a ausência ocorre por motivo legalmente amparado. Além disso, o período de férias só pode ser concedido após o chamado período aquisitivo de 12 meses de trabalho, e a empresa tem até 12 meses seguintes (período concessivo) para liberar o descanso.