Demitido pelo Vasco logo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense no último domingo (22), em partida válida pelas semifinais do Campeonato Carioca, o técnico Fernando Diniz não sairá de São Januário com as mãos abanando. Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, Diniz receberá uma verdadeira bolada pela rescisão contratual.

A demissão do treinador vai custar três meses de seu salário aos cofres vascaínos como forma de multa pelo término do contrato. A cláusula constava no acordo com vigência até dezembro de 2026, mas prevê que o débito possa ser quitado no prazo de até seis meses após a rescisão do contrato.

De acordo com o também jornalista Jorge Nicola, Diniz e sua comissão técnica recebiam R$ 1,2 milhão por mês no Vasco. Dessa forma, o presidente Pedrinho terá de viabilizar o pagamento de R$ 3,6 milhões para indenizar o treinador. Caso a demissão tivesse ocorrido no ano passado, o profissional teria direito a quatro salários.

Na procura por um novo comandante, o Vasco tem como principal desejo Artur Jorge, também sondou a situação de Marcelo Gallardo e avalia o nome de Renato Gaúcho. O treinador está livre no mercado desde que deixou o Fluminense, justamente o adversário de domingo no jogo de volta do Campeonato Carioca, no fim de 2025.

Alvo do Vasco anunciou saída do River

O técnico Marcelo Gallardo anunciou nesta segunda-feira, em vídeo divulgado pelo River Plate, que deixará o comando da equipe após o confronto de quinta-feira contra o Banfield, no Monumental de Núñez, válido pela sétima rodada do Campeonato Argentino.

A segunda passagem do treinador pelo clube, iniciada em agosto de 2024, chega ao fim após um ano e meio marcado por frustrações e sem a conquista de títulos. Um cenário bem diferente da primeira trajetória, quando acumulou 14 troféus em oito temporadas, entre 2014 e 2022, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do River Plate.