O mercado automotivo brasileiro segue bastante competitivo em abril de 2026, com mudanças constantes nas posições e disputa acirrada entre hatchs, SUVs e até elétricos. Dados parciais do mês mostram que modelos tradicionais continuam fortes, mas novas tendências começam a ganhar espaço, especialmente com a presença crescente de veículos eletrificados no ranking.

Entre os destaques, o Hyundai Creta aparece entre os líderes do período, mostrando a força dos SUVs no Brasil. Logo atrás, modelos como Volkswagen Polo e Fiat Argo seguem como opções populares, reforçando o equilíbrio entre diferentes categorias no topo da lista.

Com base nos dados mais recentes de abril, o ranking dos carros mais vendidos inclui nomes já consolidados e algumas surpresas. Confira o Top 10:

Hyundai Creta Volkswagen Polo Fiat Argo Volkswagen T-Cross Hyundai HB20 Volkswagen Tera BYD Dolphin Mini Renault Kwid BYD Song Chevrolet Tracker

Outro ponto que chama atenção é o avanço dos carros eletrificados, como os modelos da BYD, que já aparecem entre os mais vendidos do país. Esse movimento indica uma mudança no comportamento do consumidor brasileiro, que começa a considerar mais opções sustentáveis e tecnológicas no momento da compra.

SUVs dominam ranking e eletrificados ganham espaço

A presença de modelos como Hyundai Creta e Volkswagen T-Cross no topo reforça a preferência dos brasileiros por SUVs, que oferecem maior altura, espaço interno e sensação de segurança. Esse segmento segue em expansão e lidera boa parte das vendas no país.

Ao mesmo tempo, a entrada de carros como BYD Dolphin Mini e BYD Song mostra que o mercado está mudando. A eletrificação começa a ganhar força no Brasil, indicando que os próximos anos podem trazer uma transformação ainda maior no perfil dos veículos mais vendidos.