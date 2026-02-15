A cadela comunitária Pretinha, conhecida na Praia Brava, em Florianópolis (SC), morreu na noite desta segunda-feira. Ela era considerada inseparável do cão Orelha, que faleceu no mês passado após ser vítima de agressões. A informação foi divulgada pelo empresário Bruno Ducatti, responsável por acolher o animal após a repercussão do caso. As informações são do O Globo.

Problemas de saúde e tentativa de tratamento

Segundo Ducatti, Pretinha foi retirada das ruas depois da morte de Orelha, momento em que vieram à tona problemas graves de saúde. A cadela iniciou tratamento em janeiro, passou por internações e recebeu medicações e exames especializados. Apesar dos esforços da equipe veterinária, ela não resistiu a um quadro de insuficiência renal, agravado por doença parasitária em estágio avançado.

Em publicação nas redes sociais, o empresário afirmou que não houve negligência e que todos os recursos disponíveis foram utilizados. Ele destacou que, ao menos, a cadela recebeu cuidados e não ficou desamparada.

Moradores da região relatavam que Pretinha e Orelha mantinham forte vínculo. De acordo com profissionais que atuavam na área, os dois eram vistos juntos com frequência e recebiam apoio da comunidade.

Investigação sobre a morte de Orelha

O caso de Orelha segue sob apuração. A Polícia Civil de Santa Catarina concluiu o inquérito e encaminhou o material ao Ministério Público. A corporação solicitou medidas cautelares contra o adolescente investigado, enquanto a defesa nega qualquer envolvimento.

Laudos periciais apontaram que o cão sofreu impacto contundente na cabeça. Imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas foram analisados durante a investigação. O Ministério Público, por sua vez, pediu novas diligências para esclarecer pontos considerados pendentes.

Conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente, o processo tramita sob sigilo.