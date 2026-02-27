Em busca de mais um título sob o comando do Flamengo, o técnico Filipe Luís não só saiu derrotado pelo surpreendente Lanús na decisão da Recopa Sul-Americana em pleno Maracanã como recebeu a confirmação do provável adeus de uma de suas principais peças no elenco rubro-negro: o atacante Everton Cebolinha.

Na madrugada desta sexta-feira, depois do vice-campeonato confirmado com o revés por 3 a 2 frente ao time argentino, o jogador afirmou que considerada 2026 a sua temporada de despedida no Flamengo. Mesmo vivendo boa fase, Cebolinha tem contrato válido somente até dezembro e as conversas para uma possível renovação ainda não existiram.

“Não houve nenhuma conversa de renovação neste momento. Não fui procurado. Creio que posso afirmar que esta seja minha última temporada aqui no Flamengo”, disse. Nesta janela de transferências, o atacante chegou a ser alvo de clubes como Grêmio, Cruzeiro e Fluminense, mas nenhuma das negociações avançou.

Contratado em 2022 junto ao Benfica por R$ 85 milhões, Everton Cebolinha soma 179 partidas disputadas pelo Flamengo com 21 gols anotados e 25 assistências distribuídas. Ele tem oito títulos ao todo: duas Libertadores, duas Copas do Brasil, dois Campeonatos Cariocas, uma Supercopa do Brasil e um Campeonato Brasileiro.

Flamengo chega ao segundo vice no ano

O Flamengo amargou mais um tropeço em decisão ao ser superado pelo Lanús na final da Recopa Sul-Americana. Após dois jogos equilibrados, o time rubro-negro não conseguiu impor seu ritmo e viu os argentinos levantarem a taça, aumentando a pressão sobre elenco e comissão técnica neste início de temporada.

Antes disso, o clube carioca já havia ficado com o vice na Supercopa do Brasil, ao perder a decisão para o Corinthians. Na ocasião, o Flamengo também encontrou dificuldades diante de um adversário bem organizado e acabou derrotado na final que abriu o calendário nacional.