A dúvida sobre a idade mínima para se aposentar é comum entre trabalhadores brasileiros, principalmente após as mudanças trazidas pela reforma da Previdência. Atualmente, as regras do Instituto Nacional do Seguro Social definem critérios claros que combinam idade mínima e tempo de contribuição para ter direito ao benefício.

Na regra geral em vigor no Brasil, mulheres podem se aposentar a partir dos 62 anos de idade, desde que tenham pelo menos 15 anos de contribuição. Já os homens precisam ter 65 anos de idade e, no mínimo, 20 anos de contribuição ao sistema previdenciário. Essas exigências passaram a valer após a reforma da Previdência aprovada em 2019.

Para quem já contribuía antes da reforma, existem as chamadas regras de transição. Em 2026, por exemplo, uma das modalidades exige idade mínima de 59 anos e seis meses para mulheres e 64 anos e seis meses para homens, além de 30 e 35 anos de contribuição, respectivamente. Essas regras mudam gradualmente a cada ano até atingir os limites definidos pela legislação.

Também existem outros modelos de aposentadoria, como a regra por pontos, que soma idade e tempo de contribuição, além de modalidades específicas para professores e trabalhadores em atividades especiais. Por isso, especialistas recomendam que o segurado faça uma simulação antes de solicitar o benefício para verificar qual regra é mais vantajosa em cada caso.

Regras de transição ainda confundem trabalhadores

As mudanças trazidas pela reforma da Previdência continuam gerando dúvidas entre segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Isso acontece porque, além da regra definitiva de idade mínima, ainda existem modalidades de transição criadas para quem já contribuía antes da aprovação das novas normas.

Essas regras funcionam como um caminho gradual até chegar ao modelo permanente previsto na legislação. Em alguns casos, o trabalhador pode se aposentar ao atingir determinada pontuação que combina idade e tempo de contribuição, sistema que faz parte das diretrizes estabelecidas pela reforma aprovada no Congresso Nacional do Brasil.