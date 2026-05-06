O Flamengo segue atento ao mercado de transferências e já encaminhou a contratação de um novo centroavante que atua no futebol argentino. A diretoria rubro-negra trabalha para reforçar o elenco visando a sequência da temporada de 2026, e o nome analisado internamente é tratado como uma oportunidade estratégica dentro do perfil buscado pelo clube.

De acordo com informações do Paparazzo Rubro-Negro, o Flamengo enxerga a negociação como uma aposta de bom custo-benefício. Isso porque o possível reforço reúne números considerados positivos, além de exigir um investimento relativamente baixo. Outro fator que pesa a favor do acordo é o respaldo do setor de scouting, que teria aprovado o desempenho recente do atleta.

Apesar do avanço nas tratativas, o clube mantém sigilo sobre a identidade do jogador. Até o momento, foi revelado apenas que o atacante atua no Campeonato Argentino, sem confirmação sobre sua nacionalidade ou equipe atual. Internamente, a avaliação é de que as chances de conclusão do negócio são altas nos próximos dias.

Atualmente, o elenco comandado por Leonardo Jardim conta com poucas opções para a posição de centroavante. Pedro é o titular absoluto, enquanto Wallace Yan aparece como alternativa no banco, mas com pouca minutagem ao longo da temporada. Diante desse cenário, a chegada de um novo atacante é vista como prioridade para aumentar a competitividade do setor ofensivo.

A agenda do Flamengo na temporada

07/05, 21h30 – Independiente Medellín (F) – Copa Libertadores

10/05, 19h30 – Grêmio (F) – Campeonato Brasileiro

14/05, 21h30 – Vitória (F) – Copa do Brasil

17/05, 19h30 – Athletico-PR (F) – Campeonato Brasileiro

20/05, 21h30 – Estudiantes (C) – Copa Libertadores

23/05, 21h00 – Palmeiras (C) – Campeonato Brasileiro

26/05, 21h30 – Cusco (C) – Copa Libertadores

30/05, 21h30 – Coritiba (C) – Campeonato Brasileiro