O dia 15 de outubro é especial para milhares de brasileiros. Celebrado em todo o país, o Dia do Professor presta homenagem a uma das profissões mais importantes da sociedade — e também é sinônimo de descanso. A data é feriado escolar, o que significa que professores e alunos costumam ganhar folga nas redes pública e privada de ensino.

Além de representar um momento de reconhecimento, o dia também serve para refletir sobre os desafios enfrentados por educadores e a importância da valorização do ensino no Brasil. Muitas escolas aproveitam a véspera para promover atividades comemorativas, enquanto outras simplesmente suspendem as aulas em homenagem à categoria.

Origem do Dia do Professor

A escolha do 15 de outubro remonta ao ano de 1827, quando o imperador Dom Pedro I assinou um decreto que criou o ensino elementar no Brasil. O texto determinava que todas as vilas e cidades do Império deveriam ter escolas de “primeiras letras”, o que representou um marco na organização da educação nacional.

Mais de um século depois, em 1947, a data começou a ser celebrada de forma mais ampla, graças à iniciativa de um grupo de professores paulistas. A ideia se espalhou pelo país e, em 1963, o então presidente João Goulart oficializou o Dia do Professor como feriado escolar por meio de um decreto federal.

Um dia para reconhecer e agradecer

Hoje, o Dia do Professor é visto como um momento de valorização e respeito àqueles que dedicam a vida à formação de gerações. Além da pausa nas aulas, é comum que alunos preparem homenagens, mensagens e pequenos gestos de carinho para agradecer a quem exerce papel tão fundamental na construção do conhecimento e no desenvolvimento do país.