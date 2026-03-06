Muita gente acredita que o correto é escovar os dentes imediatamente depois das refeições, mas especialistas alertam que esse hábito pode estar errado. De acordo com orientações de dentistas, o ideal é esperar pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes após comer. Isso acontece porque alimentos e bebidas podem deixar o esmalte dentário temporariamente mais sensível.

Quando a escovação acontece logo após a refeição, o atrito da escova pode desgastar ainda mais o esmalte, que é a camada protetora dos dentes. Esse desgaste acontece porque os ácidos presentes em alimentos como frutas cítricas, café, refrigerantes e molhos reduzem temporariamente a resistência do esmalte.

Por isso, escovar imediatamente pode acabar empurrando esses ácidos contra os dentes e acelerar a erosão. Especialistas explicam que esperar cerca de meia hora permite que a saliva neutralize a acidez da boca e ajude a fortalecer novamente o esmalte. Durante esse período, o organismo começa um processo natural de remineralização.

Enquanto a escovação não é recomendada nesse intervalo, existem algumas alternativas simples para manter a boca limpa. Enxaguar a boca com água ou mascar chiclete sem açúcar pode ajudar a reduzir a acidez e estimular a produção de saliva até que seja seguro escovar os dentes. Esse cuidado simples pode fazer diferença para manter a saúde bucal por mais tempo.

Hábitos simples podem proteger o esmalte dos dentes

Segundo especialistas em Odontologia, manter uma rotina correta de higiene bucal vai além da frequência da escovação. A forma como os dentes são escovados e o momento escolhido também fazem diferença para preservar o esmalte dentário, camada responsável por proteger os dentes contra cáries e sensibilidade.

Além de esperar cerca de 30 minutos após as refeições, dentistas recomendam utilizar escovas de cerdas macias, creme dental com flúor e movimentos suaves durante a escovação. Esses cuidados ajudam a remover a placa bacteriana sem causar desgaste excessivo nos dentes, contribuindo para uma saúde bucal mais duradoura.