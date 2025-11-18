Com a aproximação do verão, o aumento da umidade e das temperaturas cria o cenário ideal para que os cupins se multipliquem e ataquem móveis, paredes e estruturas de madeira. Por isso, adotar medidas preventivas antes da estação mais quente é fundamental para evitar prejuízos e dores de cabeça.

Com ações simples, acessíveis e comprovadamente eficazes, é possível reforçar a proteção da casa e impedir que esses insetos silenciosos encontrem espaço para se instalar. Rodapés bem cuidados, por exemplo, reduzem muito o risco de colônias ocultas. Quando estão rachados, úmidos ou com frestas, tornam-se a porta de entrada ideal para que os cupins se instalem sem serem percebidos.

Manter a limpeza, a vedação e a inspeção frequente desses pontos é essencial. Outro detalhe importante são os armários embutidos, que podem atrair cupins caso não recebam ventilação adequada. O acúmulo de calor e umidade dentro desses espaços cria o ambiente perfeito para a formação de uma colônia.

Abrir as portas com frequência, instalar respiros e evitar guardar itens úmidos ajuda a prevenir infestações silenciosas. Já as prateleiras próximas à parede exigem proteção redobrada. Criar pequenas barreiras físicas, como bases plásticas, suportes metálicos ou espaçadores, impede o contato direto da madeira com a superfície, dificultando a passagem dos insetos.

Pequenas ações que fortalecem a proteção da casa

Além da manutenção básica, algumas práticas simples podem reforçar ainda mais a defesa contra cupins antes da chegada do verão. Uma delas é investir em produtos repelentes naturais ou soluções caseiras que criam uma barreira preventiva em móveis e áreas mais vulneráveis.

Aplicá-los periodicamente ajuda a afastar os insetos sem a necessidade de produtos químicos agressivos, mantendo o ambiente seguro e protegido. Outra recomendação importante é evitar o acúmulo de papel, caixas de papelão e madeira não tratada em depósitos, lavanderias ou quartinhos, pois esses materiais servem como abrigo e alimento para os cupins.