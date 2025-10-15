Advogado e ex-vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi figura entre os pré-candidatos à presidência do clube. Com Maicon e Danrlei integrando sua equipe de gestão, ele precisará conquistar mais de 20% dos votos do Conselho Deliberativo no próximo 30 de outubro para avançar ao segundo turno. A eleição para os sócios está marcada para 8 de novembro.

Tanto ele quanto Odorico Roman, outro pré-candidato, participaram de entrevistas na última segunda-feira (13) no programa Zona Mista, no YouTube do GZH. Durante pouco mais de uma hora de conversa com os comunicadores do Grupo RBS Eduardo Gabardo, Marco Souza e Queki, Caleffi revelou que está em negociação para contratar um jogador “maior que o Luis Suárez”.

“Estamos trabalhando para montar um projeto esportivo bem forte e para trazer um craque, aquele jogador de nível mundial e melhorar ainda mais o nosso elenco”, disse o pré-candidato. Citado por Caleffi, o uruguaio Luis Suárez contou com excelente passagem pelo Grêmio em 2023, anotando 29 gols e distribuindo 17 assistências em 54 jogos disputados.

Ao fim daquela temporada, o histórico atacante com passagens vitoriosas por Liverpool, Barcelona e Atlético de Madrid optou por rumar aos Estados Unidos, onde voltou a fazer dupla com o argentino Lionel Messi no Inter Miami. Por lá, Suárez já acumula 42 gols e 29 assistências.

Pré-candidato rejeita retorno de Renato Portaluppi

Em outro ponto da entrevista, Paulo Caleffi fez questão de deixar claro que, em um primeiro momento, é contra o retorno de Renato Portaluppi ao comando técnico do Grêmio na próxima temporada. Segundo ele, a imagem do eterno ídolo gremista está “desgastada”.

“Tem determinados temas, que a gente precisa ser bem objetivo. Eu me manifestei no final do ano passado que o Renato precisava de um afastamento do Grêmio. Nós não podemos brincar jamais com a imagem do ídolo. O Renato saiu daqui extremamente desgastado, tanto com boa parte do torcedor, mas com vocês também da imprensa”, disse.