A passagem de Bruno pelo Vasco-AC foi breve e marcada por um fim discreto após a eliminação na Copa do Brasil 2026. O goleiro chegou ao clube acreano em meados de fevereiro e chegou a ser regularizado no BID para atuar pela equipe na competição nacional, treinando com os jogadores no Campo da Fazendinha e na Arena da Floresta, em Rio Branco.
Porém, depois da derrota nos pênaltis para o Velo Clube-SP, que encerrou a participação do clube na primeira fase, o atleta acabou dispensado sem anúncio oficial do clube, como confirmou o técnico Eric Rodrigues. Durante o único jogo que disputou pelo Vasco-AC, Bruno teve atuação destacada ao defender duas cobranças e ainda converter um pênalti.
Mas isso não foi suficiente para evitar a eliminação da equipe acreana. Logo após o fim da participação na Copa do Brasil, o goleiro deixou a capital do Acre e voltou para Minas Gerais, onde já apareceu nas redes sociais vestindo a camisa do Menezes EC, de Ribeirão das Neves, clube amador pelo qual deve atuar novamente.
A curta estadia dele no Vasco-AC também teve impacto fora de campo: a chegada do atleta chegou a provocar a rescisão de contratos de patrocinadores com o clube, diante da repercussão negativa da contratação. Essa foi a segunda passagem de Bruno no futebol acreano, depois de defender o Rio Branco-AC em 2020.
Antes disso, Bruno havia sido campeão brasileiro pelo Flamengo em 2009, quando se tornou ídolo da torcida rubro-negra. Sua carreira, contudo, foi profundamente afetada pela condenação pelo homicídio triplamente qualificado da modelo Eliza Samudio, o que o afastou do futebol de alto nível por um longo período e tornou sua trajetória nos gramados brasileira controversa.
