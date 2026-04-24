Uma nova diretriz do governo dos Estados Unidos está provocando grande impacto entre motoristas, especialmente imigrantes que atuam no setor de transporte. A medida determina a suspensão ou cancelamento das carteiras de habilitação comerciais (CDL) para aqueles que não conseguirem comprovar status imigratório regular, afetando diretamente milhares de trabalhadores em todo o país.

A decisão foi tomada pela Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), em conjunto com o Departamento de Transportes dos Estados Unidos. A nova regra obriga os estados a verificarem a situação imigratória antes de emitir ou renovar a CDL, sob risco de perderem recursos federais caso não cumpram as exigências dentro do prazo estabelecido, que entrou em vigor em março de 2026.

A CDL (Commercial Driver’s License) é essencial para quem trabalha dirigindo caminhões, ônibus e veículos de grande porte. Para muitos imigrantes, esse documento representa a principal fonte de renda, sendo fundamental para o sustento de suas famílias. Com a nova regra, a perda da licença pode significar desemprego imediato e dificuldades financeiras severas.

Entre os mais afetados estão grupos específicos da comunidade imigrante, como solicitantes de asilo com autorização de trabalho, beneficiários do programa DACA e titulares de vistos temporários. Mesmo aqueles com documentação válida podem enfrentar barreiras adicionais dependendo do estado em que vivem, já que algumas regiões adotam critérios mais rígidos na aplicação das normas.

Nova regra atinge imigrantes e pode tirar principal fonte de renda de milhares

A nova exigência imposta pela Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) tem como foco restringir a emissão e renovação da CDL apenas a motoristas com status imigratório comprovado e vinculado ao trabalho. Com isso, milhares de imigrantes que atuam no transporte de cargas e passageiros podem perder o direito de dirigir profissionalmente.

O impacto vai além da burocracia, já que a medida atinge diretamente a base financeira dessas famílias. Em estados com fiscalização mais rígida, como Oregon e Indiana, a tendência é de ainda mais restrições, o que aumenta a insegurança entre trabalhadores que dependem exclusivamente da habilitação comercial para garantir sustento e estabilidade nos Estados Unidos.