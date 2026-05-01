Conhecida por suas paisagens cobertas de neve e cenários que lembram filmes de Natal, a Finlândia foi eleita mais uma vez o país mais feliz do mundo. O ranking faz parte do Relatório Mundial da Felicidade de 2026, que analisa diversos fatores ligados à qualidade de vida. Este é o nono ano consecutivo em que o país nórdico lidera a lista.

O levantamento considera critérios como renda, apoio social, expectativa de vida, liberdade individual e percepção de corrupção. Esses fatores ajudam a explicar por que a população finlandesa apresenta altos níveis de satisfação com a vida. Mesmo enfrentando um clima rigoroso durante boa parte do ano, o país mantém índices elevados de qualidade de vida.

Outro ponto que chama atenção é o modelo social adotado pela Finlândia, baseado em confiança nas instituições e forte rede de proteção social. A educação de qualidade, o sistema de saúde eficiente e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional contribuem diretamente para o resultado. Além disso, o país é conhecido por baixos índices de desigualdade.

No ranking de 2026, outros países nórdicos também aparecem entre os primeiros colocados, como Islândia e Dinamarca. Já o Brasil aparece mais abaixo na lista, ocupando a 32ª posição. O relatório mostra que, apesar das diferenças culturais e econômicas, políticas públicas e estabilidade social são determinantes para a felicidade.

Ranking avalia qualidade de vida e mostra domínio dos países nórdicos

O Relatório Mundial da Felicidade é baseado em pesquisas realizadas com milhares de pessoas ao redor do mundo, que avaliam sua própria vida em uma escala de satisfação. A análise é feita com base em médias de vários anos, o que garante maior precisão nos resultados. Entre os principais fatores considerados estão o apoio social, a liberdade de escolhas e a confiança nas instituições.

Os países do norte da Europa seguem dominando o ranking, mostrando consistência nos indicadores de bem-estar. Além da Finlândia, nomes como Islândia, Dinamarca, Suécia e Noruega aparecem frequentemente entre os primeiros colocados.