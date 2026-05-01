A Seleção Brasileira masculina de vôlei já iniciou os trabalhos após o técnico Bernardinho divulgar os seis primeiros jogadores convocados que vão fazer parte das principais competições do ano, como a Liga das Nações e o Campeonato Sul-Americano.

Segundo informações do site Olympics, nesta primeira lista, Bernardinho escolheu atletas de diferentes posições, que atuam no Brasil e também no exterior. Entre os ponteiros, foram chamados Honorato, que joga no Suwalki, da Polônia, e Maicon, que defende o Gebze, da Turquia.

No meio de rede, entre os convocados está Guilherme Voss, que joga no Tours, da França, e Thiery e Barreto, ambos do Sesi Bauru. Para a posição de líbero, o convocado foi Douglas Pureza, que também atua pelo Sesi Bauru.

Próximos desafios da Seleção

A Seleção Brasileira terá uma agenda cheia no início da Liga das Nações. A equipe vai enfrentar adversários como Irã, Bélgica, Sérvia e Argentina, em uma sequência de jogos que acontece em junho. Depois dessa primeira fase, o time segue para a Europa, onde encara seleções como Itália, Eslovênia, Ucrânia e Canadá.

Onde assistir aos jogos

As partidas da Liga das Nações serão transmitidas pelos canais Sportv e pela plataforma Volleyball World TV, permitindo que os torcedores acompanhem toda a campanha da Seleção.