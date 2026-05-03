O governo federal emitiu um alerta importante para milhões de brasileiros que ainda utilizam o antigo RG como principal documento de identificação. A medida faz parte da transição para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que vem sendo implantada em todo o país. A mudança busca modernizar o sistema e aumentar a segurança dos dados dos cidadãos.

Apesar do alerta, não há necessidade de correria imediata para realizar a troca. O RG antigo continua válido em todo o território nacional por mais alguns anos, permitindo uma transição gradual. A recomendação das autoridades é que a substituição seja feita aos poucos, evitando filas e alta demanda nos últimos momentos.

O ponto principal do comunicado é que o documento antigo já tem data definida para deixar de ser aceito oficialmente. O prazo final estabelecido pelo governo é 28 de fevereiro de 2032, quando a nova identidade passará a ser obrigatória. Após essa data, apenas a nova versão será reconhecida como documento padrão em todo o Brasil.

Outro destaque da nova identidade é a unificação dos dados por meio do CPF, que passa a ser o número único de identificação do cidadão. Essa mudança evita duplicidade de registros entre estados e aumenta a segurança contra fraudes. Além disso, o novo documento conta com QR Code e versão digital integrada ao aplicativo Gov.br.

Entenda quem precisa trocar e como funciona a mudança

A troca para a nova Carteira de Identidade Nacional será obrigatória até 2032, mas acontece de forma gradual e sem exigência imediata. Pessoas com documentos muito antigos, danificados ou com foto desatualizada podem enfrentar dificuldades antes mesmo do prazo final. Por isso, a recomendação é antecipar a emissão sempre que possível.

Um ponto importante é que idosos com 60 anos ou mais em 2022 não são obrigados a fazer a substituição, podendo manter o RG antigo por tempo indeterminado. Já para os demais brasileiros, a nova identidade deve se tornar o principal documento nos próximos anos. A mudança representa um avanço na padronização e na segurança da identificação no país.