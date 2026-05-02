Mesmo depois de tanto tempo desde o fim do Império no Brasil, ainda existem pessoas que fazem parte da família de Dom Pedro II e vivem aqui no país. Esses descendentes mantêm viva essa ligação com a antiga Casa Imperial, embora hoje não tenham nenhum papel político.

Entre eles está Dom Rafael de Orleans e Bragança, que faz parte dessa família tradicional e nasceu no Rio de Janeiro em 1986. O tetraneto de Dom Pedro II cresceu no Brasil, estudou aqui e sempre teve uma vida bastante comum, mesmo pertencendo a uma família que remete à história do Império.

Depois da morte de seu pai em 2024, ele passou a ocupar uma posição mais importante dentro da linha de sucessão simbólica da família. Mesmo assim, ele não tem nenhum papel oficial e leva uma vida comum fora desse contexto.

Vida profissional longe da política

Dom Rafael não optou por uma vida ligada à política ou a funções tradicionais da antiga realeza. Ele é formado em Engenharia de Produção por uma universidade do Rio de Janeiro e decidiu seguir carreira no setor privado.

Atualmente, ele atua em uma empresa de consultoria internacional, que trabalha com clientes de vários países, incluindo Reino Unido e Estados Unidos.