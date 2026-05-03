A Volkswagen anunciou o lançamento de um de seus carros elétricos mais acessíveis, mirando diretamente a concorrência com montadoras chinesas como a BYD. Segundo informações publicadas pela Folha de S. Paulo, o novo modelo, chamado Volkswagen ID. Polo, chega com preço inicial de cerca de 25 mil euros (aproximadamente R$ 145,7 mil).

O ID.Polo será o principal integrante de uma nova família de quatro carros elétricos de entrada que serão lançados ainda este ano pelas marcas do grupo — Volkswagen, Škoda e Cupra. O desenvolvimento conjunto dos modelos permitiu uma economia significativa de cerca de 650 milhões de euros, evitando duplicação de esforços entre as empresas e reduzindo custos de produção.

ID. Polo exposto em evento do setor na Alemanha – Reuters

De acordo com Thomas Schäfer, CEO da marca Volkswagen, a ideia é tornar os carros elétricos mais acessíveis ao público. Os veículos compartilham uma plataforma comum, utilizam cerca de 80% dos mesmos componentes e serão produzidos em uma única fábrica na Espanha, onde os custos são mais baixos em comparação com a Alemanha.

O movimento faz parte de um amplo plano de reestruturação da Volkswagen, que busca aumentar a rentabilidade no segmento elétrico e enfrentar a crescente presença de marcas chinesas no mercado europeu. A estratégia inclui cortes de custos e otimização da produção, com expectativa de economizar até 1 bilhão de euros até 2030.

Estratégia mira produção em escala e confronto direto com chinesas

A ofensiva da Volkswagen ocorre em um momento de forte avanço das montadoras chinesas, especialmente da BYD, que vem ganhando espaço com modelos mais baratos e tecnológicos. O novo ID.Polo entra justamente nesse cenário competitivo, buscando oferecer um equilíbrio entre preço e eficiência.

Para se ter uma ideia, o valor inicial do modelo alemão fica próximo ao do BYD Dolphin Surf, que custa pouco menos de 23 mil euros na versão de entrada. Essa disputa direta mostra que a briga pelo mercado de carros elétricos acessíveis deve se intensificar nos próximos anos.