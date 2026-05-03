Em meados de 2008, um biólogo português chamado Pedro Nuno Teixeira Santos publicou em seu blog algumas fotos de uma rua de cerca de 500 metros cercada por pouco mais de 150 árvores, classificando-a como “a mais bonita do mundo”.

E mesmo sem ter sido concedido por um ranking oficial, o título acabou fazendo sucesso em todo o mundo, pois o gigantesco túnel verde formado por tipuanas e outras espécies de árvores confere à rua Gonçalo de Carvalho um visual inegavelmente impressionante.

Situada no bairro Independência, na capital gaúcha, a rua é fruto de um trabalho centenário, uma vez que as primeiras mudas começaram a ser plantadas no fim da década de 1930 por alemães que trabalhavam em uma antiga cervejaria da região.

Posteriormente, moradores também passaram a se dedicar a cuidar das árvores, e esse esforço coletivo acabou dando origem ao extraordinário corredor verde que, em dias quentes, fornece sombra para que seja possível caminhar com mais tranquilidade.

Desde 2006, a rua Gonçalo de Carvalho é reconhecida como Patrimônio Histórico, Cultural, Ecológico e Ambiental de Porto Alegre. E mesmo tendo perdido algumas de suas árvores por conta de tempestades ocorridas em 2016, ela ainda mantém seu visual estonteante.

Estacionamento quase arruinou título de “rua mais bonita do mundo”

Antes de a rua ser tombada, o túnel verde da Gonçalo de Carvalho esteve sob grave ameaça, já que, há alguns anos atrás, projetos para a construção de um estacionamento no local foram anunciados.

A obra exigiria o corte de muitas das árvores que compõem o visual da rua, comprometendo totalmente sua identidade. Diante disso, a possibilidade gerou repercussão negativa entre os moradores, que se mobilizaram para impedir sua execução.

E foi justamente essa mobilização que fez com que o então prefeito, José Fogaça, decidisse contribuir para a proteção da rua, assinando o decreto que reconheceu sua importância ecológica, ambiental e histórica.