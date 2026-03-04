O Paraná começou a pagar um novo benefício a famílias que cuidam de idosos dentro de casa. Trata‑se da Bolsa Cuidador Familiar, programa criado pelo governo estadual para valorizar o trabalho dos cuidadores que dedicam tempo integral a pessoas idosas em situação de dependência. O auxílio é no valor de R$ 810,50 por mês, equivalente a meio salário mínimo nacional vigente em 2026.

O benefício foi instituído por meio de uma lei sancionada em dezembro de 2025 e integra o programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, uma política pública do estado que busca fortalecer o cuidado domiciliar e evitar a institucionalização desnecessária dos idosos. A implantação inicial ocorre em 20 municípios paranaenses, com a previsão de ampliação.

Para ter direito ao saque, o cuidador familiar deve ter 18 anos ou mais, morar na mesma residência que o idoso e estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) com a renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Além disso, a pessoa idosa assistida precisa apresentar fragilidade funcional avaliada por profissionais da saúde e não pode estar institucionalizada.

O programa já começou a beneficiar as primeiras dezenas de famílias, e os pagamentos podem ser realizados por até 24 meses, desde que as condições continuem sendo cumpridas. Embora ainda esteja em caráter piloto, a iniciativa representa um reconhecimento financeiro ao trabalho muitas vezes invisível dos cuidadores.

Paraná reforça proteção a idosos e apoio a cuidadores familiares

O programa Bolsa Cuidador Familiar evidencia a preocupação do governo do Paraná com a população idosa, oferecendo suporte financeiro a quem dedica tempo integral aos cuidados de familiares. Além de valorizar o trabalho doméstico, a iniciativa busca reduzir a necessidade de internação em instituições de longa permanência.

Para receber o benefício, é essencial que o cuidador comprove residência junto ao idoso e renda familiar compatível com os critérios do programa. O governo estadual destaca que a medida também incentiva a formalização do cuidado familiar, garantindo direitos e proteção social para quem assume essa importante responsabilidade no cotidiano das famílias.