O governo federal anunciou uma medida que pegou muitos motoristas de surpresa: a suspensão temporária das multas em pedágios eletrônicos no sistema conhecido como free flow, aquele sem cancelas. A decisão vale para milhões de condutores em todo o país e foi tomada após uma série de falhas e dificuldades enfrentadas pelos usuários no pagamento das tarifas.

De acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), cerca de 3,4 milhões de multas serão suspensas durante um período de transição. A medida permite que motoristas regularizem débitos sem sofrer penalidades, desde que quitem os valores dentro do prazo estabelecido.

O prazo dado pelo governo é de aproximadamente 200 dias, período em que não haverá aplicação de multas nem pontos na carteira para quem estiver com pagamentos pendentes. Caso o motorista quite a tarifa dentro desse intervalo, a penalidade será anulada. Após esse prazo, porém, as regras voltam a ser aplicadas normalmente.

A decisão foi motivada principalmente por problemas no sistema de cobrança, que dificultaram o acesso às informações e ao pagamento por parte dos usuários. Em muitos casos, motoristas relataram não saber que haviam passado por pedágios ou não conseguiram identificar como realizar o pagamento dentro do prazo.

Entenda o que muda para os motoristas

Com a nova regra, quem passou por pedágios no sistema free flow e não pagou a tarifa terá uma nova chance para regularizar a situação sem prejuízos. Isso inclui a possibilidade de evitar multas de R$ 195,23 e também os cinco pontos na CNH, considerados infração grave no Código de Trânsito Brasileiro.

Apesar da medida trazer alívio imediato, é importante destacar que o pagamento do pedágio continua obrigatório. A suspensão é temporária e serve como adaptação ao novo modelo. Após o período de transição, quem não quitar os débitos voltará a ser multado normalmente, o que exige atenção dos motoristas para evitar problemas futuros.