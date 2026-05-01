Uma proposta de reforma do Código Civil brasileiro pode mudar de forma significativa as regras de herança no país. O texto ainda está em análise no Congresso Nacional e não foi aprovado até o momento. Mesmo assim, já gera debates por alterar pontos importantes do direito de família. A principal mudança envolve quem tem direito garantido à herança.

Hoje, a lei determina que cônjuges, filhos e pais são considerados “herdeiros necessários”. Isso significa que eles têm direito obrigatório a uma parte do patrimônio, mesmo que exista testamento. A proposta, no entanto, sugere retirar o cônjuge dessa lista. Com isso, o marido ou esposa poderia deixar de receber herança automaticamente.

Outra mudança importante é a ampliação da liberdade para decidir o destino dos bens. Atualmente, metade do patrimônio deve obrigatoriamente ir para herdeiros necessários. Com a reforma, essa parcela pode ser reduzida, permitindo que a pessoa escolha com mais liberdade quem irá herdar. Isso abre espaço para beneficiar outras pessoas ou instituições.

Além disso, o projeto também discute alterações na ordem de sucessão e nos direitos de companheiros em união estável. Em alguns casos, o cônjuge pode passar a ter prioridade menor na divisão dos bens. Especialistas apontam que isso pode gerar impactos importantes nas famílias. Por isso, o tema segue em debate e pode sofrer mudanças antes da aprovação final.

Mudanças geram debate e preocupação entre especialistas

A possível retirada do cônjuge como herdeiro necessário tem dividido opiniões entre juristas e especialistas. Alguns defendem maior liberdade individual para decidir sobre o patrimônio. Outros alertam para o risco de desproteção de viúvos e viúvas. O tema é considerado sensível e envolve impactos sociais importantes.

Além disso, há preocupação com o aumento de conflitos judiciais caso as regras mudem. Especialistas apontam que mudanças rápidas podem gerar insegurança jurídica. O projeto ainda está em discussão e pode ser alterado antes da votação. Até lá, as regras atuais continuam valendo normalmente.