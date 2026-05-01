A chinesa BYD deu um passo importante no Brasil ao inaugurar seu primeiro sistema de monotrilho no país. O projeto faz parte da Linha 17-Ouro do metrô de São Paulo, conectando pontos estratégicos da zona sul. O trajeto inicial tem cerca de 6,7 km de extensão e liga o Aeroporto de Congonhas a outras linhas. A proposta é modernizar a mobilidade urbana com tecnologia limpa.

O sistema utiliza o modelo SkyRail, um monotrilho elétrico com tecnologia avançada e operação automatizada. Cada composição possui cinco carros e capacidade para mais de 600 passageiros por viagem. Quando estiver em pleno funcionamento, a linha deve transportar até 100 mil pessoas por dia. Isso representa um grande avanço na capacidade de transporte da região.

Outro diferencial importante está no uso de baterias modernas, que permitem ao trem operar com maior eficiência energética. A tecnologia reduz a dependência de energia contínua da rede elétrica em alguns trechos. Além disso, o sistema é mais silencioso e sustentável em comparação aos modelos tradicionais. A iniciativa reforça o foco em mobilidade urbana limpa e inteligente.

A chegada do monotrilho também melhora a integração com outras linhas importantes da cidade, facilitando o deslocamento diário. A conexão com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda amplia as opções para os passageiros. O projeto ainda pode ser expandido no futuro, aumentando o alcance do sistema. Com isso, São Paulo se posiciona como referência em inovação no transporte público.

Tecnologia chinesa estreia no Brasil e promete revolução

O projeto marca a estreia da tecnologia SkyRail da BYD fora da China, sendo um dos primeiros sistemas do tipo na América Latina. A iniciativa traz um novo padrão de transporte urbano para o Brasil. Com operação automatizada e foco em eficiência, o modelo promete reduzir atrasos e melhorar a experiência dos passageiros.

Além disso, o monotrilho reforça a tendência global de eletrificação no transporte público. Com menor emissão de poluentes e maior eficiência energética, o sistema atende às demandas ambientais atuais. O investimento também sinaliza mudanças no setor de mobilidade urbana.