A maior fábrica do Brasil vem chamando atenção ao atingir uma impressionante capacidade de produção de até 600 mil veículos por ano. Localizada em Camaçari, na Bahia, a unidade pertence à BYD e é considerada a maior da empresa fora da Ásia. O complexo industrial representa um dos maiores investimentos recentes no país.

Segundo informações do site TNH1, a fábrica foi construída com um investimento de cerca de R$ 5,5 bilhões e ocupa uma área de aproximadamente 4,6 milhões de metros quadrados. A unidade iniciou suas operações em 2025 e já nasce com grande capacidade produtiva. A meta da empresa é expandir gradualmente até atingir o volume máximo anual.

Entre os modelos produzidos estão veículos elétricos e híbridos, como o Dolphin Mini e o Song Pro. A estratégia da empresa é atender à crescente demanda por soluções sustentáveis e tecnologicamente avançadas. Além disso, a BYD pretende ampliar a nacionalização da produção, fabricando cada vez mais componentes no Brasil.

O projeto também deve gerar impactos positivos na economia brasileira, com a criação de empregos e o fortalecimento da indústria local. A expectativa é que a fábrica se torne um polo estratégico para exportações na América Latina. Com isso, o Brasil passa a ocupar posição de destaque na produção de veículos eletrificados.

Investimento coloca o Brasil no centro da indústria tecnológica global

A instalação da fábrica na Bahia marca uma nova fase da industrialização brasileira, com foco em inovação e sustentabilidade. A presença da BYD fortalece a cadeia produtiva nacional e atrai novos fornecedores para o país. Além disso, o projeto contribui para a transferência de tecnologia entre China e Brasil.

Com a expansão da produção e o avanço da tecnologia, o Brasil se consolida como um dos principais mercados estratégicos da empresa fora da Ásia. A tendência é que novos investimentos sejam realizados nos próximos anos, ampliando ainda mais a capacidade produtiva.