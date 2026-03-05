Os reajustes nos benefícios pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 já começaram a impactar milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. As mudanças foram oficializadas por meio da Portaria Interministerial MPS/MF nº 13, que atualizou os valores com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

A medida busca manter o poder de compra dos segurados diante do aumento do custo de vida. Com as novas regras, o piso previdenciário passou a ser de R$ 1.621, valor equivalente ao salário mínimo atualizado. Já o teto dos benefícios foi reajustado para R$ 8.475,55 mensais.

Embora os valores sejam pagos mensalmente, o total acumulado ao longo do ano pode ultrapassar a marca de R$ 100 mil para alguns beneficiários. Isso acontece porque os segurados que recebem o teto do INSS somam os 12 pagamentos mensais ao 13º salário, formando um valor anual bastante expressivo.

Considerando o teto de R$ 8.475,55 por mês em 2026, o total bruto recebido no ano pode chegar a aproximadamente R$ 110.182,15. Esse montante é resultado da soma das doze parcelas do benefício com o pagamento integral do décimo terceiro salário, o que explica como alguns aposentados podem ultrapassar a marca dos R$ 100 mil em depósitos ao longo do ano.

Reajuste tenta acompanhar aumento do custo de vida

Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, os reajustes médios aplicados em 2026 ficaram em torno de 3,9%, percentual calculado a partir da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). O objetivo é preservar, ao menos parcialmente, o poder de compra de aposentados e pensionistas diante da alta nos preços de produtos e serviços.

Mesmo assim, especialistas em Economia apontam que o impacto real do aumento depende do custo de vida em cada região do país. Para muitos beneficiários, o reajuste ajuda a aliviar o orçamento, mas ainda exige planejamento financeiro para manter as despesas equilibradas ao longo do ano.