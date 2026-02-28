A cidade de Goiânia, apontada como a segunda capital mais arborizada do país e reconhecida internacionalmente por seu planejamento urbano e áreas verdes, será palco de um dos eventos mais aguardados do automobilismo mundial. Após mais de duas décadas, o Brasil voltará a receber uma etapa da MotoGP.

A prova acontecerá no Autódromo Internacional Ayrton Senna, circuito que passa por testes finais e adequações técnicas poucas semanas antes da corrida. O local já foi homologado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM) e recebeu investimentos estimados em cerca de R$ 200 milhões para atender aos padrões atuais da categoria.

A pista goiana, que possui a maior reta do calendário, pode registrar velocidades próximas de 370 km/h. O retorno da MotoGP tem forte simbolismo histórico. Foi justamente em Goiânia que a categoria estreou no Brasil, em 1987, com nova edição em 1989.

Depois disso, a competição passou por Autódromo de Interlagos, em 1992, e pelo antigo Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que sediou etapas até 2004. Desde então, tentativas frustradas em diferentes estados adiaram o sonho da volta, esbarrando em entraves políticos e comerciais.

A retomada ganhou força quando a organização internacional buscava manter uma etapa na América Latina após mudanças no calendário. Em poucos meses, o governo de Goiás articulou acordo com a promotora da categoria, garantindo contrato de cinco anos.

Brasil volta a ter piloto no grid da MotoGP após anos de espera

A etapa no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia terá um significado especial para os torcedores brasileiros: após um longo período sem representantes no grid da MotoGP, o país volta a contar com um piloto na principal categoria. Diogo Moura, da equipe Pro Honda LCR, garantiu sua vaga entre os melhores pilotos do mundo.

A presença de Moura na MotoGP não apenas intensifica o interesse dos fãs brasileiros, como também simboliza a renovação do talento nacional nas pistas internacionais. Seu desempenho nas etapas que antecedem o GP em Goiânia será observado de perto, com expectativas de que o piloto possa honrar a bandeira verde-amarela e inspirar uma nova geração de competidores no país.