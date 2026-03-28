Um novo guia divulgado pelo Procon-SP trouxe orientações importantes para pessoas com mais de 60 anos, reunindo direitos garantidos tanto pelo Estatuto do Idoso quanto pelo Código de Defesa do Consumidor. O objetivo é informar e proteger esse público, que muitas vezes não tem acesso claro a essas informações no dia a dia.

Entre os principais pontos destacados está o direito à moradia digna, que deve garantir acessibilidade e condições adequadas de vida. Além disso, o guia reforça que idosos têm prioridade em programas habitacionais e podem contar com condições facilitadas de financiamento, respeitando sua realidade financeira.

Outro tema importante abordado é o acesso a planos de saúde e serviços. O material lembra que práticas abusivas são proibidas, como cobranças indevidas ou falta de transparência nos contratos. O consumidor idoso também deve ficar atento a ofertas e evitar decisões precipitadas, especialmente em situações de crédito ou contratação de serviços.

O guia também chama atenção para a necessidade de informação e prevenção contra golpes, que frequentemente têm como alvo a população idosa. O Procon orienta que, antes de assinar qualquer contrato ou fornecer dados pessoais, o consumidor busque informações e, se necessário, peça ajuda de familiares ou órgãos de defesa do consumidor.

Direitos garantidos e cuidados essenciais no dia a dia

Além dos direitos básicos, o Estatuto do Idoso garante prioridade no atendimento em serviços públicos e privados, bem como proteção contra práticas discriminatórias. Isso significa que pessoas com mais de 60 anos devem ser atendidas com respeito e rapidez, tanto em bancos quanto em hospitais e outros estabelecimentos.

Por outro lado, o guia reforça que a informação é a principal aliada para evitar prejuízos. Conhecer seus direitos, desconfiar de ofertas muito vantajosas e sempre buscar orientação são atitudes fundamentais para garantir segurança e qualidade de vida na terceira idade.